Плетенчук: Росія "взяла" Роботине тричі за останній тиждень, але ворога там немає – мапа

Запорізька область (Фото: EPA)

Втрат позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області не було, водночас армія Росії посилила стиск на цій ділянці, продовжуючи безрезультатно штурмувати населений пункт потягом останнього тижня. Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Він розповів, що впродовж минулої доби на Роботине штурмів не було взагалі, а Старомайорське намагалися штурмувати тричі, Кринки – шість разів.

Росіяни вже протягом кількох останніх тижнів стверджують про нібито взяття Роботиного, повідомляє Плетенчук. За останній тиждень вони "окуповували" його вже тричі, але це неправда, хоча ситуація там складна — від села майже нічого не залишилося, наголосив спікер.

"Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це щонайменше. І росіян там нема так само", — додав Плетенчук.

Мапа: Deepstate

15 травня Міноборони РФ заявило про нібито захоплення окупантами села Роботине Пологівського району Запорізької області.

Росіяни регулярно брешуть про нібито захоплення певних населених пунктів в Україні, водночас часто "беруть" їх у своїх зведеннях неодноразово.

Одні з останніх подібних фейків росіян – про нібито захоплення у квітні Красногорівського вогнетривкого заводу. Також окупанти "брали" Новомихайлівку біля Мар'їнки, коли у населеному пункті тривали бої.

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