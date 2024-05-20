Плетенчук: Россия "взяла" Работино трижды за последнюю неделю, но врага там нет – карта

Запорожская область (Фото: EPA)

Потерь позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области не было, в то же время армия России усилила атаки на этом участке, продолжая безрезультатно штурмовать населенный пункт на протяжении последней недели. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Он рассказал, что за прошедшие сутки на Работино штурмов не было вообще, а Старомайорское пытались штурмовать трижды, Крынки – шесть раз.

Россияне уже в течение нескольких последних недель заявляют о якобы взятии Работино, сообщает Плетенчук. За последнюю неделю они "оккупировали" его уже трижды, но это неправда, хотя ситуация там сложная – от села почти ничего не осталось, подчеркнул спикер.

"Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", – добавил Плетенчук.

Карта: Deepstate

15 мая Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области.

Россияне регулярно врут о якобы захвате определенных населенных пунктов в Украине, одновременно "берут" их в своих сводках неоднократно.

Одни из последних подобных фейков россиян – о якобы захвате в апреле Красногоровского огнеупорного завода. Также оккупанты "брали" Новомихайловку возле Марьинки, когда в населенном пункте продолжались бои.

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