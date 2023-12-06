СНБО: В западных СМИ готовят фейки против руководства Украины. Журналисты работали в РФ

В СНБО утверждают, что материалы готовят иностранные журналисты, которые имеют опыт работы в России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны заявили, что в иностранных медиа готовят серию фейков о высшем руководстве Украины.

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По словам аналитиков, на англоязычных ресурсах планируется серия публикаций с дезинформацией о военно-политическом руководстве Украины.

Отмечается, что их готовят иностранные журналисты, которые имеют опыт работы в России, в частности, во времена начала правления диктатора Владимира Путина (в 2000-х годах).

"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", — сказано в сообщении.

1 ноября 2023 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил о распространении о нем фальшивой информации в интернете, в частности через фейковые аккаунты с использованием его имени.

Министерство обороны заявило, что кто-то создает фейковые аккаунты главы ведомства Рустема Умерова для "сбора информации от граждан Украины". На эти аккаунты Минобороны просит посылать жалобы.

В СНБО раскритиковали статью Time о Зеленском и ее автора Саймона Шустера — разбор.

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