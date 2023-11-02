В СНБО раскритиковали статью Time о Зеленском и ее автора Саймона Шустера — разбор

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны раскритиковал недавнюю статью в журнале Time о войне РФ против Украины и ее автора Саймона Шустера. Соответствующий разбор опубликован на канале ЦПД при СНБО.

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Аналитики обращают внимание на то, что Шустер более 15 лет работал в России и Украине и писал о Революции Достоинства как о "насилии", обвинял бригаду "Азов" (тогда батальон/полк) в "нацизме" и утверждал, что Украина "приближается к гражданской войне".

"Поэтому неудивительно, что статься вышла очень манипулятивной и собрала нарративы, свойственные российской пропаганде", — сказано в сообщении.

Далее Центр публикует разбор ключевых посылов материала.

"Украина не побеждает в этой войне".

В статье сказано, что об этом якобы заявил один из помощников президента Владимира Зеленского. В СНБО обращают внимание, что данная мысль подается как "истина", с которой не хочет соглашаться Зеленский, и это мешает переговорам с РФ.

"Проблема этого заявления в анонимности. Такие высказывания невозможно проверить на достоверность и узнать настоящие мотивы источника", — заявили в ЦПД.

"Западные партнеры переключились с Украины на Израиль".

Эксперты отмечают, что это написал сам Шустер как свое субъективное мнение, а военная помощь продолжает поступать в Украину, о чем заявлял и президент США Джо Байден.

"Плохое состояние энергетической системы".

Центр снова обращает внимание на анонимность источников и упоминает заявление Министерства энергетики о том, что электроэнергии в Украине достаточно.

"Несмотря на это, народные депутаты и другие официальные лица продолжают говорить о возможных отключениях света даже при отсутствии российских атак. Этот нарратив также активно продвигает российская пропаганда", — говорится в разборе.

"Отсутствие результатов контрнаступления".

СНБО пишет, что Шустер почему-то не написал, что Силы обороны ведут наступление без необходимого для его успешности оружия, а также в условиях значительного превосходства россиян в живой силе и технике.

"Проанализировав статью, можно сделать вывод, что материал Саймона Шустера является манипулятивным, насыщенным единоличными аргументами, преувеличениями и сомнительными фактами. Кроме этого, статья содержит множество анонимных источников и ссылок на анонимных авторитетов, что не добавляет доверия. Также в материале присутствует субъективное мнение автора, которое сформировалось на основе той информации, которой он владеет, что может значительно отличаться от реального положения дел", — резюмировали в ЦПД.

30 октября 2023 года еженедельник Time написал со ссылкой на собеседников якобы на Банковой, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками".

Также "помощники" президента рассказали, что до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины и "больших встрясок" в команде Зеленского.

"Мы не считаем союзников предателями". На Банковой ответили насчет статьи Time о Зеленском.

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