У РНБО розкритикували статтю Time про Зеленського та її автора Саймона Шустера — розбір

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони розкритикував нещодавню статтю в журналі Time про війну РФ проти України та її автора Саймона Шустера. Відповідний аналіз опубліковано на каналі ЦПД при РНБО.

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Аналітики звертають увагу на те, що Шустер понад 15 років працював у Росії та Україні й писав про Революцію Гідності як про "насильство", звинувачував бригаду "Азов" (тоді батальйон/полк) у "нацизмі" і стверджував, що Україна "наближається до громадянської війни".

"Тому не дивно, що вона вийшла дуже маніпулятивною і зібрала наративи, властиві російській пропаганді", – сказано в повідомленні.

Далі Центр публікує аналіз ключових посилів матеріалу.

"Україна не перемагає у цій війні".

У статті сказано, що про це нібито заявив один із помічників президента Володимира Зеленського. У РНБО звертають увагу, що ця думка подається як "істина", з якою не хоче погоджуватися Зеленський, і це заважає переговорам із РФ.

"Проблема цієї заяви в анонімності. Такі висловлювання неможливо перевірити на достовірність і дізнатися про справжні мотиви джерела", – заявили в ЦПД.

"Західні партнери перейшли з України на Ізраїль".

Експерти зазначають, що це сам Шустер написав як свою суб'єктивну думку, а військова допомога продовжує надходити в Україну, про що заявляв і президент США Джо Байден.

"Поганий стан енергетичної системи".

Центр знову звертає увагу на анонімність джерел та згадує заяву Міністерства енергетики про те, що електроенергії в Україні достатньо.

"Незважаючи на це, народні депутати та інші офіційні особи продовжують говорити про можливі відключення світла навіть за відсутності російських атак. Цей наратив також активно просуває російська пропаганда", – йдеться у розборі.

"Відсутність результатів контрнаступу".

РНБО пише, що Шустер чомусь не написав, що Сили оборони ведуть наступ без необхідної для його успішності зброї, а також в умовах значної переваги росіян у живій силі та техніці.

"Проаналізувавши статтю, можна дійти висновку, що матеріал Саймона Шустера є маніпулятивним, насиченим одноосібними аргументами, перебільшеннями та сумнівними фактами. Крім цього, стаття містить безліч анонімних джерел та посилань на анонімних авторитетів, що не додає довіри. Також у матеріалі є суб'єктивна думка автора, яка сформувалася на основі тієї інформації, якою він володіє, що може значно відрізнятися від реального стану справ", – резюмували у ЦПД.

30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "відчуває себе зрадженим союзниками".

Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.

"Ми не вважаємо союзників зрадниками". На Банковій відповіли щодо статті Time про Зеленського.

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