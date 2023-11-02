У РНБО розкритикували статтю Time про Зеленського та її автора Саймона Шустера — розбір
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони розкритикував нещодавню статтю в журналі Time про війну РФ проти України та її автора Саймона Шустера. Відповідний аналіз опубліковано на каналі ЦПД при РНБО.
Аналітики звертають увагу на те, що Шустер понад 15 років працював у Росії та Україні й писав про Революцію Гідності як про "насильство", звинувачував бригаду "Азов" (тоді батальйон/полк) у "нацизмі" і стверджував, що Україна "наближається до громадянської війни".
"Тому не дивно, що вона вийшла дуже маніпулятивною і зібрала наративи, властиві російській пропаганді", – сказано в повідомленні.
Далі Центр публікує аналіз ключових посилів матеріалу.
"Україна не перемагає у цій війні".
У статті сказано, що про це нібито заявив один із помічників президента Володимира Зеленського. У РНБО звертають увагу, що ця думка подається як "істина", з якою не хоче погоджуватися Зеленський, і це заважає переговорам із РФ.
"Проблема цієї заяви в анонімності. Такі висловлювання неможливо перевірити на достовірність і дізнатися про справжні мотиви джерела", – заявили в ЦПД.
"Західні партнери перейшли з України на Ізраїль".
Експерти зазначають, що це сам Шустер написав як свою суб'єктивну думку, а військова допомога продовжує надходити в Україну, про що заявляв і президент США Джо Байден.
"Поганий стан енергетичної системи".
Центр знову звертає увагу на анонімність джерел та згадує заяву Міністерства енергетики про те, що електроенергії в Україні достатньо.
"Незважаючи на це, народні депутати та інші офіційні особи продовжують говорити про можливі відключення світла навіть за відсутності російських атак. Цей наратив також активно просуває російська пропаганда", – йдеться у розборі.
"Відсутність результатів контрнаступу".
РНБО пише, що Шустер чомусь не написав, що Сили оборони ведуть наступ без необхідної для його успішності зброї, а також в умовах значної переваги росіян у живій силі та техніці.
"Проаналізувавши статтю, можна дійти висновку, що матеріал Саймона Шустера є маніпулятивним, насиченим одноосібними аргументами, перебільшеннями та сумнівними фактами. Крім цього, стаття містить безліч анонімних джерел та посилань на анонімних авторитетів, що не додає довіри. Також у матеріалі є суб'єктивна думка автора, яка сформувалася на основі тієї інформації, якою він володіє, що може значно відрізнятися від реального стану справ", – резюмували у ЦПД.
- 30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "відчуває себе зрадженим союзниками".
- Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.
- "Ми не вважаємо союзників зрадниками". На Банковій відповіли щодо статті Time про Зеленського.
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