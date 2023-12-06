РНБО: У західних ЗМІ готують фейки проти керівництва України. Журналісти працювали в Росії
У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони заявили, що в іноземних медіа готують серію фейків про вище керівництво України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами аналітиків, на англомовних ресурсах планується серія публікацій із дезінформацією про військово-політичне керівництво України.
Зазначається, що їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема за часів початку правління диктатора Володимира Путіна (у 2000-х роках).
"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.
- 1 листопада 2023 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про поширення про нього фальшивої інформації в інтернеті, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.
- Міністерство оборони заявило, що хтось створює фейкові облікові записи глави відомства Рустема Умєрова для "збору інформації від громадян України". На ці акаунти Міноборони просить надсилати скарги.
- У РНБО розкритикували статтю Time про Зеленського та її автора Саймона Шустера — розбір.
Дивіться також: Окупанти запустили фейкові "звернення" головнокомандувача Залужного