Снесли четыре памятника Красной Армии: в Польше демонтируют советские монументы – видео

В Польше одновременно демонтировали четыре памятника Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Об этом сообщает PAP.

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Сегодня в 9 утра в Польше одновременно в четырех городах – Глубочицах, Бычине, Боболицах и Сташуве, – были демонтированы памятники Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Демонтаж был проведен в соответствии с законом, запрещающим пропаганду тоталитарных режимов.

"Мы даем четкий сигнал, что все памятники, прославляющие коммунистический строй, должны исчезнуть из Польши", – сказал президент польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что таким памятникам не место в польском культурном пространстве, так как они "деконструируют польское сознание и апеллируют к внеисторическим нарративам".

Памятник в Глубочицах был установлен в 1945 году – к установленной в конце XIX века прусской мемориальной стелле была пристроена фигура советского солдата. Фигура сегодня демонтирована, стелла будет отреставрирована.

Памятники в Бычине, Боболице и Сташуве также были установлены в 1945 году. В ряде случаях они ставились над братскими могилами, захоронения из которых еще в 1950-х годах были перенесены на муниципальные кладбища.

Навроцкий сообщил, что в Польше осталось еще около 30 аналогичных памятников.

17 августа по решению правительства Эстонии был проведен демонтаж нескольких советских памятников, в том числе танка в Нарве.

Поздно вечером 19 октября в Николаеве взрывом был разрушен памятник чекистам.

Сергій Бережний

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