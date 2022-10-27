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Снесли четыре памятника Красной Армии: в Польше демонтируют советские монументы – видео

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27.10.2022, 16:39
Снесли четыре памятника Красной Армии: в Польше демонтируют советские монументы – видео - Фото
Демонтаж памятника Красной Армии в Глубочицах (Фото - скриншот из видео)

В Польше одновременно демонтировали четыре памятника Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Об этом сообщает PAP.

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Сегодня в 9 утра в Польше одновременно в четырех городах – Глубочицах, Бычине, Боболицах и Сташуве, – были демонтированы памятники Красной Армии, установленные в советскую эпоху. Демонтаж был проведен в соответствии с законом, запрещающим пропаганду тоталитарных режимов.

"Мы даем четкий сигнал, что все памятники, прославляющие коммунистический строй, должны исчезнуть из Польши", – сказал президент польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что таким памятникам не место в польском культурном пространстве, так как они "деконструируют польское сознание и апеллируют к внеисторическим нарративам".

Памятник в Глубочицах  был установлен в 1945 году – к установленной в конце XIX века прусской мемориальной стелле была пристроена фигура советского солдата. Фигура сегодня демонтирована, стелла будет отреставрирована. 

Памятники в Бычине, Боболице и Сташуве также были установлены в 1945 году. В ряде случаях они ставились над братскими могилами, захоронения из которых еще в 1950-х годах были перенесены на муниципальные кладбища. 

Навроцкий сообщил, что в Польше осталось еще около 30 аналогичных памятников.

Сергій Бережний
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Вторая мировая война польша памятники Институт Национальной Памяти Польши
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