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Солидер партии Шольца: Безопасность в Европе надо строить без РФ. Статус-кво невозможен

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 16:36
Солидер партии Шольца: Безопасность в Европе надо строить без РФ. Статус-кво невозможен - Фото
Ларс Клингбайл (фото - Lars Klingbeil, Facebook)

Европейская безопасность должна функционировать без России, нормализации отношений с РФ не предвидится даже в долгосрочной перспективе. Об этом заявил солидер правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, передает Taggeschau.

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Он считает уже неактуальным утверждение, что безопасность и стабильность Европы может быть только с Россией.

"Сегодня речь идет об организации безопасности против России. РФ попрощалась с системой общей безопасности и общим порядком ценностей. Наша безопасность должна функционировать без России", – сказал Клингбайл.

Солидер СДПГ также не может представить себе нормализации отношений с Россией даже в долгосрочной перспективе.

"Не может быть и не будет возврата к статус-кво с Россией (который был. – Ред.) до войны против Украины", – сказал он.

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Россия безопасность сдпг олаф шольц Ларс Клингбайл
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