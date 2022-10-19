Солидер партии Шольца: Безопасность в Европе надо строить без РФ. Статус-кво невозможен

Европейская безопасность должна функционировать без России, нормализации отношений с РФ не предвидится даже в долгосрочной перспективе. Об этом заявил солидер правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, передает Taggeschau.

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Он считает уже неактуальным утверждение, что безопасность и стабильность Европы может быть только с Россией.

"Сегодня речь идет об организации безопасности против России. РФ попрощалась с системой общей безопасности и общим порядком ценностей. Наша безопасность должна функционировать без России", – сказал Клингбайл.

Солидер СДПГ также не может представить себе нормализации отношений с Россией даже в долгосрочной перспективе.

"Не может быть и не будет возврата к статус-кво с Россией (который был. – Ред.) до войны против Украины", – сказал он.

Клингбайл также считает, что СДПГ ошибалась в своей политике по России.

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