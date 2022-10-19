Солидер партии Шольца признал ошибки насчет России: Были белые пятна

Социал-демократическая партия Германии ошибалась в своей политике по России. Об этом заявил солидер СДПГ Ларс Клингбайл, передает Taggeschau.

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В поисках точек соприкосновения с РФ часто упускались из виду вещи, которые с ней разделяют, и это было ошибкой, отметил немецкий политик.

"Это создало "белые пятна" в наших отношениях с Россией. И это привело к ошибкам в наших отношениях с Россией", – сказал он.

Среди ошибок Клингбайл выделил непонимание, что российский диктатор Владимир Путин использует историю для укрепления авторитаризма и великодержавной внешней политики. Также ошибками он назвал провал тактики перемен через сближение и энергетическую зависимость Германии от РФ.

"И последнее, но не менее важное: интересы партнеров из Восточной и Центральной Европы не были в достаточной степени учтены. Это привело к массовой потере доверия", – подытожил он.

Германия обещает до конца года передать Украине большое количество военной техники.

Поставленная Украине немецкая система ПВО IRIS-T уже показывает результаты, говорят в Воздушных силах.

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Марко Сировой

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