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Солидер партии Шольца признал ошибки насчет России: Были белые пятна

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 14:27
Солидер партии Шольца признал ошибки насчет России: Были белые пятна - Фото
Олаф Шольц и Ларс Клингбайл (фото - Lars Klingbeil)

Социал-демократическая партия Германии ошибалась в своей политике по России. Об этом заявил солидер СДПГ Ларс Клингбайл, передает Taggeschau.

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В поисках точек соприкосновения с РФ часто упускались из виду вещи, которые с ней разделяют, и это было ошибкой, отметил немецкий политик.

"Это создало "белые пятна" в наших отношениях с Россией. И это привело к ошибкам в наших отношениях с Россией", – сказал он.

Среди ошибок Клингбайл выделил непонимание, что российский диктатор Владимир Путин использует историю для укрепления авторитаризма и великодержавной внешней политики. Также ошибками он назвал провал тактики перемен через сближение и энергетическую зависимость Германии от РФ.

"И последнее, но не менее важное: интересы партнеров из Восточной и Центральной Европы не были в достаточной степени учтены. Это привело к массовой потере доверия", – подытожил он.

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Марко Сировой
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Россия война сдпг олаф шольц Ларс Клингбайл
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