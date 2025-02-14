Со следующей недели мужчины 18-60 лет за границей смогут получить паспорта

Со следующей недели мужчины, подавшие документы до 25 апреля 2024 года, смогут получить изготовленные паспорта

Украинский паспорт (Фото: Depositphotos)

Кабинет министров урегулировал вопросы выдачи паспортов украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Со следующей недели они смогут получить изготовленные документы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта", – говорится в сообщении.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия будут направляться в порядке очереди подачи документов, отметил Клименко.

Глава МВД пояснил, что нужно было время для нормирования процесса возобновления выдачи документов, чтобы соответствовать его действующему законодательству Украины.

"Напоминаю, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов", – добавил он.

В 2024 году, 23 апреля, украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Экс-глава МИД Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 июля зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин.