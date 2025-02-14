З наступного тижня чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть отримати паспорти

З наступного тижня чоловіки, які подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати виготовлені паспорти

Український паспорт (Фото: Depositphotos)

Кабінет міністрів врегулював питання видавання паспортів українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. З наступного тижня вони зможуть отримати виготовлені документи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти", – йдеться у повідомленні.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подавання документів, зазначив Клименко.

Глава МВС пояснив, що потрібен був час для унормування процесу відновлення видавання документів, щоб увідповіднити його до чинного законодавства України.

"Нагадую, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів", – додав він.

У 2024 році, 23 квітня, українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Ексглава МЗС Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

24 липня закордонні філії державного підприємства "Документ" відновили приймання заяв на оформлення паспортів для чоловіків.