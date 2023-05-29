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Собирала деньги для родственников-оккупантов: Суд дал 11 лет заключения жительнице Одессы

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:06
Собирала деньги для родственников-оккупантов: Суд дал 11 лет заключения жительнице Одессы - Фото
Фото: CБУ

Служба безопасности сообщила, что жительница Одессы получила 11 лет заключения за сбор денег для окупантов. Расследование вели сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры, говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обвиняемая наладила канал финансирования боевиков террористической организации ДНР.

Она была задержана в прошлом году контрразведчиками СБУ во время специальных мер в Одесской области.

Служба отмечает, что двое родственников злоумышленницы в 2016 году вступили в террористическую группировку "Спарта" ДНР. Они воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

После начала широкомасштабного вторжения эти боевики вошли в состав Южного военного округа Вооруженных сил оккупантов, участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонской области.

Предательница добровольно организовала сбор средств для родственников-оккупантов, узнав про их низкий уровень материально-технического обеспечения, пишет СБУ.

Она использовала группы в мессенджерах и запрещенных российских соцсетях, где размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.

Также она прикрепляла фото с реквизитами банковской карты РФ, принадлежавшей сожительнице родственника-оккупанта.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и четыре месяца заключения с конфискацией имущества.

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ
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Артём Джерипа
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