Собирала деньги для родственников-оккупантов: Суд дал 11 лет заключения жительнице Одессы
Служба безопасности сообщила, что жительница Одессы получила 11 лет заключения за сбор денег для окупантов. Расследование вели сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры, говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что обвиняемая наладила канал финансирования боевиков террористической организации ДНР.
Она была задержана в прошлом году контрразведчиками СБУ во время специальных мер в Одесской области.
Служба отмечает, что двое родственников злоумышленницы в 2016 году вступили в террористическую группировку "Спарта" ДНР. Они воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.
После начала широкомасштабного вторжения эти боевики вошли в состав Южного военного округа Вооруженных сил оккупантов, участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонской области.
Предательница добровольно организовала сбор средств для родственников-оккупантов, узнав про их низкий уровень материально-технического обеспечения, пишет СБУ.
Она использовала группы в мессенджерах и запрещенных российских соцсетях, где размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.
Также она прикрепляла фото с реквизитами банковской карты РФ, принадлежавшей сожительнице родственника-оккупанта.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и четыре месяца заключения с конфискацией имущества.
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