Збирала кошти для родичів-окупантів: Суд дав 11 років ув'язнення жительці Одеси

Служба безпеки повідомила, що мешканка Одеси отримала 11 років ув'язнення за збір грошей для окупантів. Розслідування вели співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури, йдеться у заяві відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що звинувачувана налагодила канал фінансування бойовиків терористичної організації ДНР.

Її було затримано минулого року контррозвідниками СБУ під час спеціальних заходів на Одещині.

Служба зазначає, що двоє родичів зловмисниці у 2016 році вступили до терористичного угрупування "Спарта" ДНР. Вони воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

Після початку широкомасштабного вторгнення ці бойовики увійшли до складу Південного військового округу Збройних сил окупантів, брали участь у захопленні Маріуполя та частини Херсонщини.

Зрадниця добровільно організувала збір коштів для родичів-окупантів, дізнавшись про їхній низький рівень матеріально-технічного забезпечення, пише СБУ.

Вона використовувала групи у месенджерах та заборонених російських соцмережах, де розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.



Також вона прикріплювала фото із реквізитами банківської картки РФ, яка належала співмешканці родича-окупанта.



Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору) та призначив їй 11 років і чотири місяці ув'язнення з конфіскацією майна.

25 травня 2023 року Служба безпеки вручила підозру співробітнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.

29 травня контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради. Його звинувачують у роботі на ФСБ Росії та "наведенні" російських ракет на Україну. У нього вдома знайшли велику кількість забороненої комуністичної символіки.

Читайте також: Малюк дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій, як не стати колаборантом

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.