Соглашение о гарантиях безопасности с США готово к подписанию – Зеленский

Украина, Европа и США "очень плодотворно" поработали над мирным соглашением, теперь Штаты должны получить ответ РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Переговорная команда возвращается в Украину. Соглашение о предоставлении гарантий безопасности Украины со стороны США готово к подписанию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Он имел разговор с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону.

"Были разные форматы встреч с американской и европейской командами. Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на самом высоком уровне", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в трехстороннем формате также обсудили документы о восстановлении Украины и ее экономическом развитии. Он "почти готов". Также "очень предметно" представители Украины, Европы и США поработали по основному политическому документу – со стороны Киева есть "полный конструктив".

"Американская сторона должна получить ответ от России: на что готовы там и действительно ли могут закончить войну. Мы считаем, что только давление на Россию может это решить. И только если будет достаточным", – сказал президент.