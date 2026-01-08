Угода про гарантії безпеки з США готова до підписання – Зеленський

Україна, Європа та США "дуже плідно" попрацювали над мирною угодою, тепер Штати мають отримати відповідь РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Переговорна команда повертається в Україну. Угода щодо надання гарантій безпеки України з боку США готова до підписання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Він мав розмову з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Очікує на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном.

"Були різні формати зустрічей з американською та європейською командами. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що у тристоронньому форматі також обговорили документи про відновлення України та її економічний розвиток. Він "майже готовий". Також "дуже предметно" представники України, Європи та США попрацювали щодо основного політичного документа – з боку Києва є "повний конструктив".

"Американська сторона має отримати відповідь від Росії: на що готові там та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск на Росію може це вирішити. І тільки якщо буде достатнім", – сказав президент.