Угода про гарантії безпеки з США готова до підписання – Зеленський
Переговорна команда повертається в Україну. Угода щодо надання гарантій безпеки України з боку США готова до підписання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Він мав розмову з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Очікує на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном.
"Були різні формати зустрічей з американською та європейською командами. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні", – сказав Зеленський.
Він повідомив, що у тристоронньому форматі також обговорили документи про відновлення України та її економічний розвиток. Він "майже готовий". Також "дуже предметно" представники України, Європи та США попрацювали щодо основного політичного документа – з боку Києва є "повний конструктив".
"Американська сторона має отримати відповідь від Росії: на що готові там та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск на Росію може це вирішити. І тільки якщо буде достатнім", – сказав президент.
- 17 грудня 2025 року Bloomberg повідомляло, що США можуть ввести нові санкції проти РФ, якщо вона відхилить мирну угоду.
- 6 січня Україна, Франція і Британія підписали декларацію про наміри з розгортання багатонаціональних сил у майбутньому. Пізніше з'явився текст документа, який підписали всі члени "коаліції охочих".
