Соледар. Идут тяжелые бои, ВСУ удерживают город, все усеяно трупами россиян — Минобороны
10.01.2023, 20:26
Бои за Бахмут и Соледар (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за удержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, за удержание города идут тяжелые бои, а противник продолжает активные штурмы, несмотря на большие потери в пехоте.
Она отметила, что подступы к позициям ВСУ просто усеяны трупами погибших оккупантов.
"Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно биться с большим и мощным врагом только очень сильная нация", — заявила Маляр.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.
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