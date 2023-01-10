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Соледар. Идут тяжелые бои, ВСУ удерживают город, все усеяно трупами россиян — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 20:26
Соледар. Идут тяжелые бои, ВСУ удерживают город, все усеяно трупами россиян — Минобороны - Фото
Бои за Бахмут и Соледар (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за удержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, за удержание города идут тяжелые бои, а противник продолжает активные штурмы, несмотря на большие потери в пехоте.

Она отметила, что подступы к позициям ВСУ просто усеяны трупами погибших оккупантов.

"Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно биться с большим и мощным врагом только очень сильная нация", — заявила Маляр.

Фронт в районе Соледара (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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