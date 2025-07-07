"Сошел с ума". Трамп резко отреагировал на идею Маска о создании новой партии в США

По мнению американского президента, идея Маска о третьей политической партии может создать хаос

Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на идею американского миллиардера и бывшего высокопоставленного чиновника Илона Маска создать третью политическую партию в Америке. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что подобные проекты "никогда не работали" и только порождают хаос.