"Сошел с ума". Трамп резко отреагировал на идею Маска о создании новой партии в США
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на идею американского миллиардера и бывшего высокопоставленного чиновника Илона Маска создать третью политическую партию в Америке. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что подобные проекты "никогда не работали" и только порождают хаос.
"Мне грустно видеть, как Илон Маск полностью сошел с ума", – заявил президент США.
Он сравнил последние действия бизнесмена с "железнодорожной катастрофой", которая происходит в течение последних пяти недель.
Трамп подчеркнул, что в США система исторически была двухпартийной и появление третьей силы только усложнит политическую ситуацию.
"Единственное, для чего подходят третьи партии, – это для создания полного и тотального хаоса", – подчеркнул он.
Президент также отметил успехи Республиканской партии и раскритиковал демократов за потерю ориентиров, отметив, что появление новой партии только "внесет путаницу".
- В начале июля, после возобновления конфликта с миллиардером, президент США Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о депортации Маска.
- 5 июля Маск объявил о создании новой политсилы в США под названием "Американская партия". Причиной стало принятие нового масштабного законопроекта Трампа, который Маск раскритиковал.