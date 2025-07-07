"Злетів з котушок". Трамп різко відреагував на ідею Маска про створення нової партії у США
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на ідею американського мільярдера і колишнього спецчиновника Ілона Маска створити третю політичну партію в Америці. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що такі проєкти "ніколи не працювали" і лише породжують хаос.
"Мені сумно бачити, як Ілон Маск повністю злетів з котушок", – заявив президент США.
Він порівняв останні дії бізнесмена з "залізничною катастрофою", що відбувається протягом останніх п’яти тижнів.
Трамп наголосив, що в США система історично була двопартійною і поява третьої сили лише ускладнить політичну ситуацію.
"Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу", – підкреслив він.
Президент також відзначив успіхи Республіканської партії та критикував демократів за втрату напрямку, зазначивши, що поява нової партії лише "додасть плутанини".
- На початку липня, після поновлення конфлікту з мільярдером, президент США Трамп заявив, що може розглянути питання депортації Маска.
- 5 липня Маск заявив про створення нової політсили у США під назвою "Американська партія". Причиною стало ухвалення нового масштабного законопроєкту Трампа, який Маск розкритикував.