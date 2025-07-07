"Злетів з котушок". Трамп різко відреагував на ідею Маска про створення нової партії у США

На думку американського президента, ідея Маска щодо третьої політичної партії може створити хаос

Дональд Трамп та Ілон Маск (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на ідею американського мільярдера і колишнього спецчиновника Ілона Маска створити третю політичну партію в Америці. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що такі проєкти "ніколи не працювали" і лише породжують хаос.

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"Мені сумно бачити, як Ілон Маск повністю злетів з котушок", – заявив президент США.

Він порівняв останні дії бізнесмена з "залізничною катастрофою", що відбувається протягом останніх п’яти тижнів.

Трамп наголосив, що в США система історично була двопартійною і поява третьої сили лише ускладнить політичну ситуацію.

"Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу", – підкреслив він.

Президент також відзначив успіхи Республіканської партії та критикував демократів за втрату напрямку, зазначивши, що поява нової партії лише "додасть плутанини".