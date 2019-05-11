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11.05.2019, 07:13

Состояние трех пленных моряков вызывает опасения - адвокат

Состояние трех пленных моряков вызывает опасения - адвокат - Фото
Николай Полозов

Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненых пленных моряков

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Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненных украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Об этом Полозов сообщил журналистам на брифинге в Гамбурге после устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, передает УНИАН.

"У большинства из военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их проведали консулы и наши адвокаты. Конечно, у нас до сих пор вызывают опасения состояние здоровья раненных военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают в надлежащей степени и мере реабилитацию, восстановление функции руки", - отметил Полозов.

По его словам, Украина настаивает на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах.

"Пока эти действия российские власти не выполняют", - отметил адвокат. Украинских медиков к военнопленным не допускают. В то же время проводятся активные следственные действия по отношению к украинским морякам.

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Он добавил, что во второй половине мая планируется проведения слушаний в апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, поданных в апреле.

10 мая в Гамбурге прошли первые слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море. 

Выступая на слушаниях в Гамбурге, представитель Украины профессор Альфред Соонс заявил, что захват, продолжающееся задержание судов ВМС Украины Россией, а также уголовное преследование членов экипажей является прямым нарушением иммунитета военных судов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отказ Москвы от полноценного участия в трибунале об атаке ВМС России на корабли ВМС Украины в Черном море, суд ООН обладает юрисдикцией по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей.

Решение Трибунала будет объявлено 25 мая.

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Теги: адвокат, Николай Полозов, моряки, агрессия рф
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