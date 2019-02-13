Здоровье пленных моряков требует дообследования - Карпачева

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Состояние здоровья пленных украинских моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко требует дополнительных обследований и комплексного лечения за пределами СИЗО "Лефортово". Об этом LIGA.net сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева после визита в "Лефортово" вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Карпачева отметила, что руководство "Лефортово" выразило готовность 13 февраля направить по каждому из раненных моряков соответствующие ходатайства в Управление здравоохранения Москвы для определения медучреждений, где может быть оказана помощь.

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Она заверила, что моряков вывезут из СИЗО для предоставления лечения. Это было согласовано с руководством "Лефортово".

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.