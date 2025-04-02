Социологи узнали, сколько россиян за и против 30-дневного перемирия и почему

Поддерживают перемирие чаще российские женщины, не поддерживают преимущественно мужчины. Те, кто за прекращение огня – "устали от войны"

Россияне возле Кремля (Фото: ЕРА / SERGEI ILNITSKY)

Мнения россиян об установлении 30-дневного перемирия разделились почти пополам: сторонники говорят, что "устали" от войны, а противники чаще всего считают, что прекращение огня даст Украине "передышку". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым российским социологическим центром "Левада-Центр".

Половина респондентов (50%) поддерживают 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, из которых 26% – "безусловно поддерживают". Против этого выступают 41%, из которых 25% – "безусловно не поддерживают".

Чаще предложение о 30-дневном перемирии поддерживают женщины (53%), молодежь до 24 лет (66%), те, кто считает, что дела в стране идут не в том направлении (58%), не одобряют деятельность диктатора Владимира Путина (62%), доверяют YouTube-каналам (62%), смотрят новости по телевидению реже, чем раз в неделю, и считают, что следует перейти к мирным переговорам (68%).

Не поддерживают перемирие чаще мужчины (47%), старшее поколение (52%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), одобряют деятельность Путина (41%), доверяют телевидению (43%), смотрят новости ежедневно (51%), поддерживают действия российских военных в Украине (47%) и считают, что нужно продолжать военные действия (74%).

Отвечая на вопрос, почему вы поддерживаете прекращение огня, 29% россиян сказали, что "устали от войны" и что "война – это плохо". 25% и 24% соответственно – "мир лучше войны" и "нужно сохранить жизнь, потому что и так много погибло".

Не поддерживающие предложение о временном перемирии аргументируют свою позицию тем, что "оно даст Украине время для перевооружения, перегруппировки сил и подготовки к продолжению войны, а также для привлечения наемников" (37%). Другие считают, что "Украине нельзя доверять, потому что она не придерживается условий перемирия и обманет, как это уже случалось раньше" (26%). Некоторые считают это "бессмысленным и бесполезным" (9%), другие настаивают на необходимости идти до конца (8%), а кто-то полагает, что следует заключать мир, а не просто перемирие (7%).

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22-26 марта 2025 года среди 1615 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Исследования проводились методом личного интервью. Данные взвешены по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта в соответствии с Росстатом.