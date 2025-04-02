Соціологи дізналися, скільки росіян за і проти 30-денного перемир'я та чому

Підтримують перемир'я частіше російські жінки, не підтримують переважно чоловіки. Ті, хто за припинення вогню – "втомилися від війни"

Росіяни біля Кремля (Фото: ЕРА / SERGEI ILNITSKY)

Думки росіян щодо встановлення 30-денного перемир'я розділилися майже навпіл: прихильники кажуть, що "втомилися" від війни, а противники найчастіше вважають, що припинення вогню дасть Україні "передишку". Про це свідчать результати опитування, проведеного незалежним російським соціологічним центром "Левада-Центр".

Половина респондентів (50%) підтримують 30-денне перемир'я між Україною та Росією, з яких 26% – "безумовно підтримують". Проти цього виступають 41%, з яких 25% – "безумовно не підтримують".

Найчастіше пропозицію про 30-денне перемир'я підтримують жінки (53%), молодь до 24 років (66%), ті, хто вважає, що справи в країні йдуть не в тому напрямі (58%), не схвалюють діяльність диктатора Володимира Путіна (62%), довіряють YouTube-каналам (62%), дивляться новини по телебаченню рідше, ніж раз на тиждень (60%), та вважають, що слід перейти до мирних переговорів (68%).

Не підтримують перемир'я частіше чоловіки (47%), старше покоління (52%), ті, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (42%), схвалюють діяльність Путіна (41%), довіряють телебаченню (43%), дивляться новини щодня (51%), підтримують дії російських військових в Україні (47%) та вважають, що треба продовжувати військові дії (74%).

Відповідаючи на запитання, чому ви підтримуєте припинення вогню, 29% росіян сказали, що "втомилися від війни" та що "війна – це погано". 25% та 24% відповідно – "мир краще за війну" та "потрібно зберегти життя, бо і так багато загинуло".

Ті, хто не підтримує пропозицію про тимчасове перемир'я, аргументують свою позицію тим, що "воно дасть Україні час для переозброєння, перегрупування сил та підготовки до продовження війни, а також для залучення найманців" (37%). Інші вважають, що "Україні не можна довіряти, бо вона не дотримається умов перемир'я й обдурить, як це вже траплялося раніше" (26%). Деякі вважають це "безглуздим і марним" (9%), інші наполягають на необхідності йти до кінця (8%), а хтось думає, що варто укладати мир, а не просто перемир'я (7%).

Загальноросійське опитування Левада-Центру проведено 22-26 березня 2025 року серед 1615 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах 50 суб'єктів РФ. Дослідження проводили методом особистого інтерв'ю. Дані зважено за статтю, віком, рівнем освіти та типом населеного пункту відповідно до Росстату.