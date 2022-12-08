Совет ЕС решил не признавать документы, выданные РФ на оккупированных территориях

Совет Евросоюза объявил, что в ЕС не будут принимать российские проездные документы (заграничные паспорта), выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

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Отныне "российские проездные документы (загранпаспорта. – Ред), выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии или там проживающим лицам, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны".

В документе процитировано заявление главы МВД Чехии Вита Ракушана о том, что "решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними".

Совет ЕС подчеркивает, что это решение "является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и российскую практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов", а также признание Россией "независимости" грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Выданные в перечисленных регионах российские проездные документы уже не признаются в государствах-членах ЕС, и решение Совета ЕС "направлено на выработку общего подхода" и "общей визовой политики и сохранение безопасности государств-членов ЕС".

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.

США заявили в ответ, что Украина должна вернуть все свои территории и получит для этого соответствующее оружие. Лидеры стран ЕС также заявили, что никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

Совбез ООН собирался осудить заявленную Россией "аннексию", но представитель РФ наложил вето на резолюцию.

Сергій Бережний

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