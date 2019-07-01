Совет Европы может не получить денег от России - Арьев

Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)

Россия может отказаться компенсировать членские взносы в Совет Европы за два года, заявил в эфире Радио НВ глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, Россия заявила, что "никому ничего не должна".

Сейчас, добавил Арьев, РФ требует так называемую дорожную карту и это может быть "таким же шантажом и давлением, как и неуплата взносов в ПАСЕ".

"Дорожная карта предусматривает новые условия, а новые условия связаны с Венецианской комиссией", - добавил народный депутат.

"Россия оставляет за собой право продолжить финансовый шантаж. Другое дело, что Совет Европы оказывается сейчас в очень, дипломатично говоря, неудобной позиции. Потому что он дискредитировал себя, получил Россию и не получил ни одной из тех вещей, которые она стремился получить", - отметил Арьев.

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Ранее сегодня сообщалось, что парламентский комитет по иностранным делам рассмотрел ситуацию с возвращением делегации россиян в зал Парламентской ассамблеи Совета Европы и одобрил пакет рекомендаций с учетом этой ситуации.