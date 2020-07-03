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Совет судей возмущен словами Саакашвили о "глубоко больной" судебной власти

Совет судей возмущен словами Саакашвили о "глубоко больной" судебной власти - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
03.07.2020, 15:51

В Совете судей назвали заявления Михаила Саакашвили "радикальными и безапелляционными"

Совет судей заявил о глубоком возмущении из-за высказываний главы исполкома Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Заявление опубликовано на официальном сайте Совета судей.

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Речь идет о словах Саакашвили, сказанных в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1. Саакашвили связал состояние судебной ветви власти с отсутствием инвестиций в Украину и заявил, что судебная власть "глубоко больна".

Также Совет судей расценил как радикальное и безапелляционное заявление Саакашвили о судебной реформе, что "это будет фундаментальный передел всего, что происходит в судебной системе".

"Господин Саакашвили должен бы знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур назначения судей, возник катастрофический кадровый голод", - заявили в Совете судей.

Совет судей подчеркнул, что Нацсовет реформ является вспомогательным органом при президенте, и в полномочия его главы не входит "совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей".

  • 22 апреля стало известно, что президент Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.
  • 24 апреля в Слуге народа заявили, что на эту должность у Саакашвили нет поддержки большинства фракции.
  • 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ.
Денис Юдин
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