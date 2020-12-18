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Советник Ермака объяснил, почему детективов НАБУ не пустили в офис Зеленского

18.12.2020, 20:12
Советник Ермака объяснил, почему детективов НАБУ не пустили в офис Зеленского - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Сотрудников НАБУ, которые сегодня пытались вручить подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову, не пустили в ОП, так как "их просьбы выходили за рамки закона". Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил в комментарии LIGA.net.

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О каких именно "просьбах" речь, и за рамки какого именно закона они вышли, Подоляк не пояснил.

Он повторил, что у Офиса президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия.

"Нет также официальной информации и о том, что Татарову надлежащим образом вручено подозрение", – считает Подоляк.

В НАБУ сегодня официально заявили, что в соответствии с требованиями УПК сообщили о подозрении Татарову по ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

"Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешнем должностным функциям. Тем не менее, еще раз подчеркиваем, что надлежащие процессуальные действия осуществлены не были. Господин Татаров работает в обычном режиме", – сказал Подоляк.

Он не пояснил, какие именно "надлежащие" процессуальные действия должны были осуществить сотрудники НАБУ.

Подоляк признал, что детективы бюро приходили сегодня в ОП. "Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента", – сказал он.

  • 2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася
  • Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ". 
  • Сегодня и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову
  • В Офисе президента заявили, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову. Сам он написал в Telegram, что докажет свою невиновность и обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении личных счетов.
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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