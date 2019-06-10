Советник президента сказал, зачем Пинчук и Кучма приезжали в АП

Сергей Шефир (скриншот видео)

Второй президент, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и бизнесмен Виктор Пинчук приезжали в Администрацию президента, чтобы обсудить минский процесс. Об этом заявил первый советник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, передает theБабель.

"Потому что мы хотели уговорить Леонида Даниловича принимать участие в минском процессе, и он нам помог в этом, и все. И слава богу Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал, что, когда возвращался (в Минск – ред.) и смотрел в глаза некоторым людям, то видел отсутствие желания решить вопрос", - сказал Шефир.

По его словам, Кучма согласился только после того, как спросил Зеленского: "Вы будете? Я у вас в глазах это (желание решить вопрос по Донбассу – ред.) буду видеть?". Второй президент получил утвердительный ответ.

3 июня журналисты программы Схемы сообщили, что вечером 31 мая Пинчук непублично посещал Администрацию президента.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Пинчук приезжал с Кучмой, чтобы обсудить должность второго президента в ТКГ.