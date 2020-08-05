Советник Зеленского написал заявление об увольнении
Объяснил, что решил не отставать от советника мэра Киева Максима Бахматова
Внештатный советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своем Facebook.
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"Решил не отставать от Максима Бахматова", — прокомментировал Новиков.
Советник мэра Киева Максим Бахматов 17 июля объявил, что временно покидает свою должность на период местных выборов. "Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - написал он тогда. При этом Бахматов заявил, что готов вернуться в команду Виталия Кличко после выборов.
Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019 года. До этого назначения Новиков был главой SingularityU Kyiv Chapter — украинского представительства Singularity University.
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