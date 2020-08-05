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Советник Зеленского написал заявление об увольнении

05.08.2020, 23:40
Советник Зеленского написал заявление об увольнении - Фото
Игорь Новиков (скриншот с видео)

Объяснил, что решил не отставать от советника мэра Киева Максима Бахматова

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Решил не отставать от Максима Бахматова", — прокомментировал Новиков.

Советник мэра Киева Максим Бахматов 17 июля объявил, что временно покидает свою должность на период местных выборов. "Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", - написал он тогда. При этом Бахматов заявил, что готов вернуться в команду Виталия Кличко после выборов.

Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019 года. До этого назначения Новиков был главой SingularityU Kyiv Chapter — украинского представительства Singularity University.

Вадим Ребрина
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