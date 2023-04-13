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Советник Зеленского: Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому воину

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 07:45
Советник Зеленского: Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому воину - Фото
Олег Устенко (Фото: форум Украина 30)

Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко на фоне смертной казни живого украинского военнопленного, которому оккупанты отрезали голову, заявил, что соглашения об усилении энергетического сотрудничества Венгрии с Россией спонсируют военные преступления оккупантов. Об этом сообщает Politico.

Этот комментарий прозвучал на фоне недавнего визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву, в ходе которого он обновил соглашение о финансировании атомной станции Паш, а также добился соглашения об  увеличении поставок газа из России.

"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату, – венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – подчеркнул  Устенко.

Он призвал ЕС "оказывать все возможное давление" на Венгрию, поскольку "Россия получает наличные от Венгрии, финансовую поддержку которой оказывает Брюссель". По мнению советника Зеленского, страны ЕС должны не допустить получения Россией большего количества наличности в обмен на энергоносители для Венгрии.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно. Венгры делают это за счет всех. Они пытаются получить эти сравнительные преимущества, потому что продолжают сотрудничать с кремлевским режимом", – сказал он.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими наградами, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Мілана Головань
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Олег Устенко война газ Венгрия Петер Сийярто военное преступление
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