Разведка Британии прогнозирует зимой меньше наступлений и обморожения у оккупантов

Из-за того, что световой день сократится вскоре до менее девяти часов по сравнению с 15-16 ч летом, на линии фронта российско-украинской войны прогнозируется "меньше наступлений и более статичные линии обороны". Об этом в Twitter Минобороны Великобритании пишет разведка страны.

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В холодный период способность ночного видения "является ценным товаром, что еще больше усугубит нежелание воевать ночью", добавили там.

Разведка союзников прогнозирует, что поскольку средняя температура снизится с 13°С в период с сентября по ноябрь до 0°С в декабре-феврале, войска с дефицитом зимней одежды и жилья "с большой долей вероятности могут пострадать от обморожений".

Кроме того, окно, в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое зимой, что значительно увеличивает риски боевого контакта с противником.

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Исходя из этого, любые решения, которые примет российский Генштаб, "будут частично продиктованы наступлением зимы", уточнили британцы.

Увеличение осадков, скорости ветра и снегопады "создадут дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск", но также создаст проблемы для обслуживания вооружений.

"Основные упражнения, такие как чистка оружия, должны быть адаптированы к условиям. Риск отказов оружия возрастает", – резюмировали британцы.

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Євген Пилипенко

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