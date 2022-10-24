Развязав полномасштабную войну против Украины, Россия утратила весь свой потенциал и репутацию в мире, и теперь она будет только "просительницей". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он напомнил, что сегодня 24 октября, – РФ начала полномасштабное вторжение ровно восемь месяцев назад. Сейчас украинские силы обороны освобождают захваченные РФ населенные пункты на Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, но, как уверяет Зеленский, придет время, и вся Украина будет свободной, включая Крым.

"Украина ломает так называемую вторую армию мира, и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную ерунду об Украине, запугивая, обманывая... Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ уже потеряла газовое влияние, а ее политический вес превратился в постоянно увеличивающуюся изоляцию.

Он отметил, что чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах.

"24 февраля в Кремле об этом и подумать не могли, хотя стоило. Но сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали упоминать 1917 год. Чувство провала в России все сильнее", – сказал Зеленский.

При этом он призвал "не расслабляться", так как еще предстоит пройти трудный путь к победе, включая "самую сложную в истории страны" зиму.

Сегодня Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсуждали фронт, действия России и энергетику.

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Оксана Житнюк

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