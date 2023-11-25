Союзники: России вряд ли удастся вытеснить ВСУ с левого берега Днепра

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что российским оккупантам, скорее всего, не удастся вытеснить за Днепр украинские Силы обороны, закрепившиеся на левом берегу реки. Его цитирует ERR.

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"Сейчас я не вижу и не верю, что армии РФ удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то обязательно будет решение самих украинцев", – сказал глава эстонской разведки.

Он отметил, что у ВСУ в регионе две цели – взять под контроль левый берег Днепра и оттеснить россиян на юг, тем самым защитив жителей правого берега от регулярных обстрелов.

Кивисельг отметил, что ВСУ смогли удержать отвоеванные территории, особенно на восточном берегу Днепра.

Говоря об общей картине на фронте, разведчик заявил, что, по его мнению, наступление оккупантов "начинает демонстрировать признаки ослабления" из-за ухудшения погоды и в ближайшие недели вряд ли достигнет оперативного прорыва.

"Если мобильность будет ограничена, бронетехника заторможена, а окопы заполняются водой, тогда то, что начнет вырисовываться, будет больше похоже на битву воли. И нет никаких сомнений, что у Украины будет гораздо больше желания выиграть эти битвы, поскольку она защищает свою собственную страну" , – резюмировал он.

В строительстве Генштаба ВСУ на утро 25 ноября отмечалось, что на левом берегу Днепра украинские военные удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

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