Союзники: Росії навряд чи вдасться витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що російським окупантам, скоріш за все, не вдасться витіснити за Дніпро українські Сили оборони, які закріпилися на лівому березі річки. Його цитує ERR.

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"Зараз я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", – сказав глава естонської розвідки.

Він зазначив, що у ЗСУ в регіоні дві цілі – взяти під контроль лівий берег Дніпра і відтіснити росіян на південь, тим самим захистивши жителів правого берега від регулярних обстрілів.

Ківісельг зауважив, що ЗСУ змогли утримати відвойовані території, особливо на східному березі Дніпра.

Говорячи про загальну картину на фронті, розвідник заявив, що, на його думку, наступ окупантів "починає демонструвати ознаки послаблення" через погіршення погоди й найближчими тижнями навряд чи досягне оперативного прориву.

"Якщо мобільність буде обмежена, бронетехніка загальмована, а окопи заповнюються водою, то те, що почне вимальовуватися, буде більше схоже на битву волі. І немає жодних сумнівів, що Україна матиме набагато більше бажання виграти ці битви, оскільки вона захищає свою власну країну", – резюмував він.

У зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 25 листопада зазначалось, що на лівому березі Дніпра українські військові утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили супротивника.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

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