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Союзники: Росії навряд чи вдасться витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 15:32
Союзники: Росії навряд чи вдасться витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра - Фото
Антс Ківісельг (Скриншот з відео)

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що російським окупантам, скоріш за все, не вдасться витіснити за Дніпро українські Сили оборони, які закріпилися на лівому березі річки. Його цитує ERR.

"Зараз я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", – сказав глава естонської розвідки.

Він зазначив, що у ЗСУ в регіоні дві цілі – взяти під контроль лівий берег Дніпра і відтіснити росіян на південь, тим самим захистивши жителів правого берега від регулярних обстрілів.

Ківісельг зауважив, що ЗСУ змогли утримати відвойовані території, особливо на східному березі Дніпра.

Карта: deepstate

Говорячи про загальну картину на фронті, розвідник заявив, що, на його думку, наступ окупантів "починає демонструвати ознаки послаблення" через погіршення погоди й найближчими тижнями навряд чи досягне оперативного прориву.

"Якщо мобільність буде обмежена, бронетехніка загальмована, а окопи заповнюються водою, то те, що почне вимальовуватися, буде більше схоже на битву волі. І немає жодних сумнівів, що Україна матиме набагато більше бажання виграти ці битви, оскільки вона захищає свою власну країну", – резюмував він.

У зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 25 листопада зазначалось, що на лівому березі Дніпра українські військові утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили супротивника.

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Мілана Головань
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війнарозвідкаЕстоніяАнтс Ківісельглівий берег Дніпра

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