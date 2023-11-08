РФ робить все для посилення невдоволення та розчарування всередині України — розвідка Естонії

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія хоче, щоб серед українського народу зростало невдоволення від ходу бойових дій та результатів у війні. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, майбутня зима буде "дуже важкою" для України.

"Росія накопичує сили, ракети й дрони. У них сотні ракет, не тисячі. Атакуватимуть критичну інфраструктуру, щоб зробити нестерпно важким життя цивільних", – сказав Ківісельг.

Він зазначив, що Москва хоче зростання незадоволення в українському тилу.

"Намагаються зробити все, щоб розчарування та невдоволення зростало всередині України. Зараз ви дуже добре протистоїте російській пропаганді", — підкреслив розвідник.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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