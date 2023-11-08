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РФ делает все для усиления недовольства и разочарования внутри Украины — разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 12:20
РФ делает все для усиления недовольства и разочарования внутри Украины — разведка Эстонии - Фото
Антс Кивисельг (Фото: скриншот видео)

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия хочет, чтобы среди украинского народа росло недовольство ходом боевых действий и результатами в войне. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, будущая зима будет "очень тяжелой" для Украины.

"Россия копит силы, ракеты и дроны. У них сотни ракет, не тысячи. Будут атаковать критическую инфраструктуру, чтобы сделать невыносимо тяжелой жизнь гражданских", — сказал Кивисельг.

Он отметил, что Москва хочет роста недовольства в украинском тылу. 

"Пытаются сделать все, чтобы разочарование и недовольство росло внутри Украины. Сейчас вы очень хорошо противостоите российской пропаганде", — подчеркнул разведчик.

  • Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Читайте также: Буданов: Россия накопила ракеты, хватит на удары по энергетике. Возможны блекауты в Москве 

Дмитрий Гриниченко
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