"Создает коллапс". У Кличко считают, что военная администрация в Киеве не нужна

Киевская городская военная администрация, созданная указом президента в феврале 2022 года, существует только для одного: чтобы у мэра Виталия Кличко не было полноценных полномочий. Об этом LIGA.net сообщил сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, говорится в статье LIGA.net "Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит".

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"Киев – единственный город, где сейчас нет прямых военных действий, но работает военная администрация", – говорит Белоцерковец.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года президент Зеленский 24 февраля 2022 года президент Зеленский создал Киевскую городскую военную администрацию, главой которой автоматически стал Кличко. В марте 2022 для "улучшения обороны столицы" Зеленский заменил начальника КГВА — вместо Кличко им стал генерал Николай Жернов.

Когда россияне убежали из-под Киева, у Кличко ожидали разговора с ОП. А точнее: ликвидации военной администрации, чтобы снять "управленческий коллапс". Потому что, по словам Белоцерковца, парламент не смог четко разъяснить полномочия КГВА, КГГА и Киевсовета.

"Было непонятно, чьи распоряжения должны выполнять директора департаментов: мэра или руководителя КГВА", — добавил депутат.

В Слуге народа уверяют, что коллапса нет, ведь департаменты до сих пор в подчинении мэра. "Кличко назначает и увольняет глав департаментов, – объясняет LIGA.net депутат Киевского городского совета от Слуги народа Ксения Семенова. – Они даже не подотчетны горсовету".

1 июня ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Кличко, обвинив глав районов от Слуги народа в трагедии с закрытым укрытием, заявил, что они сами распоряжаются деньгами, выделенными из городского бюджета на безопасные места для людей. В Слуге народу сказали, что у районов нет автономии и все финансовые вопросы согласовываются с департаментом финансов.

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