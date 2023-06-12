"Створює колапс". У Кличка вважають, що військова адміністрація у Києві не потрібна

Київська міська військова адміністрація, створена указом президента в лютому 2022 року, існує лише для одного: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень. Про це LIGA.net повідомив співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець, йдеться у статті LIGA.net "Нокаут. Трагедія з укриттям закінчила хитке перемир'я Зеленського та Кличка: хто переможе".

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"Київ – єдине місто, де зараз немає прямих військових дій, але працює військова адміністрація", – каже Білоцерковець.

ДОВІДКА. 24 лютого 2022 року президент Зеленський 24 лютого 2022 року президент Зеленський утворив Київську міську військову адміністрацію, головою якої автоматично став Кличко. У березні 2022-го для "покращення оборони столиці" Зеленський замінив начальника КМВА – замість Кличка ним став генерал Микола Жернов.

Коли росіяни втекли з-під Києва, у Кличка очікували на розмову з ОП. А точніше: на ліквідацію військової адміністрації, щоб зняти "управлінський колапс". Бо, за словами Білоцерковця, парламент не зміг чітко роз'яснити повноваження КМВА, КМДА та Київради.

"Було незрозуміло, чиї розпорядження мають виконувати директори департаментів: міського голови або керівника КМВА", – додав депутат.

У Слузі народу запевняють, що колапсу немає, адже департаменти досі в підпорядкуванні мера. "Кличко призначає і звільняє голів департаментів, – пояснює LIGA.net депутатка Київської міської ради від Слуги народу Ксенія Семенова. – Вони навіть не підзвітні міськраді".

1 червня вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Кличко, звинувативши голів районів від Слуги народу у трагедії із закритим укриттям, заявив, що вони самі розпоряджаються грошима, виділеними з міського бюджету на безпечні місця для людей. В Слузі народу сказали, що райони не мають автономії й всі фінансові питання позгоджуються з департаментом фінансів.

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