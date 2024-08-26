Спасатели показали, как выглядит многоквартирный дом в Луцке после атаки РФ – фото

Ранее городской голова Игорь Полищук сообщал, что во время атаки РФ на объект инфраструктуры погиб человек

Фото: ГСЧС

В массированной ракетно-дроновой атаке российских оккупантов было повреждено многоквартирное здание, спасатели ликвидировали последствия. Фото с места опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Около 08:30 был зафиксирован удар по многоквартирному жилому дому на одном из проспектов Луцка. Из-за этого было повреждено здание и имущество людей.

Спасатели быстро ликвидировали последствия пожара и разрушения конструкций в квартире, сообщили в ГСЧС. Также была оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место.

Ранее городской голова Игорь Полищук сообщал, что во время атаки РФ на объект инфраструктуры погиб человек.

Фото: ГСЧС

С утра 26 августа 2024 года Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Полтавской области войска РФ атаковали промышленный объект, в результате чего получили ранения пять человек.

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения света.

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