Рятувальники показали, як виглядає багатоквартирний дім у Луцьку після атаки РФ – фото

Раніше міський голова Ігор Поліщук повідомляв, що під час атаки РФ на об'єкт інфраструктури загинула людина

Фото: ДСНС

У масованій ракетно-дроновій атаці російських окупантів було пошкоджено багатоквартирний будинок, рятувальники ліквідували наслідки. Фото з місця опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Близько 08:30 був зафіксований удар по багатоквартирному житловому будинку на одному з проспектів Луцька. Через це було пошкоджено будівлю і майно людей.

Рятувальники швидко ліквідували наслідки пожежі та руйнування конструкцій у квартирі, повідомили у ДСНС. Також була надана допомога мешканцям для евакуації в безпечне місце.

Раніше міський голова Ігор Поліщук повідомляв, що під час атаки РФ на об'єкт інфраструктури загинула людина.

Фото: ДСНС

З ранку 26 серпня 2024 року Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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