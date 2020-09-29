Специалист Минобороны Украины будет заниматься военным планированием в штаб-квартире НАТО

Украина получила возможность, которую имеют страны-члены альянса

Украина, не будучи членом НАТО, получила возможность направить в штаб-квартиру альянса своего специалиста. В составе международного военного персонала он будет заниматься координирующей работой со стороны НАТО. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

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Он пояснил, что страны-члены альянса имеют право и возможность направлять на работу в штаб-квартиру НАТО своих специалистов, это так называемый IS – international staff – международный персонал и IMS – international military staff – международный военный персонал. Украина теперь также получила такую возможность благодаря Программе расширенных возможностей.

Зарплату этому специалисту будет платить Украина. Речь идет о двухлетнем контракте с возможностью продления.

"Наш специалист будет работать не только с украинским оборонным планированием, но и будет задействован в работе с партнерами и с членами организации. Кроме того, в его функциональный обязанности будет входить работа с форматом "Один партнер – одна программа", – сказал Толкачев.

"Наш специалист будет работать де-факто натовцем, занимаясь координирующей работой со стороны альянса. Сейчас этим занимается сотрудник австрийской миссии, потом будет заниматься украинец в качестве сотрудника международного секретариата", – добавил он.

Министерство обороны проводит отбор кандидатов на эту должность.

В июне 2020 г Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями , который подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса.

Более половины населения (51%) считают , что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Вадим Ребрина

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