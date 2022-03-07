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Спецназ разведки из иностранцев-добровольцев уже "в полях": бьют россиян под эмблемой ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 13:45

При Главном управлении разведки Минобороны ВСУ создано спецподразделение Интернационального легиона, и иностранцы-добровольцы уже выполняют боевые задания. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Начальник ведомства Кирилл Буданов поблагодарил каждого из бойцов за желание защищать украинскую землю, наших людей, женщин, детей – наше государство в целом – и подчеркнул, что сейчас "любая помощь – на вес золота".

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, которое главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств", – подчеркнул бригадный генерал.

По словам начальника ГУР, путинский режим "решил повторить судьбу Гитлера и Третьего рейха", когда прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения.

Продолжается формирование Интернационального легиона обороны Украины. На сегодня изъявили желание встать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран, а их количество уже превысило 20 000.

Смотрите видео: "Меня звать Джекс, я из Англии". Иностранные добровольцы уже в Украине

Евгений Пилипенко
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