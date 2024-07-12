Spiegel: Германия планирует заказать около 100 гаубиц Boxer – фото, видео

Первоначальным заказчиком является Украина и ожидается, что первые гаубицы ВСУ получат в конце 2024 – начале 2025 года

Фото: KNDS

Германия планирует заказать около 100 гаубиц Boxer у немецко-французского оборонного подрядчика KNDS для использования в Украине, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собеседников.

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По данным журналистов, после заказа 105 танков Leopard Минобороны Германии выразило заинтересованность в покупке такого же количества САУ Boxer, среди которых 80 машин версии RCH 155.

Первоначальным заказчиком является Украина и ожидается, что первые гаубицы Вооруженные Силы Украины получат в конце 2024 – начале 2025 года.

Фото: KNDS

Журналисты отметили, что первый транш из 80 транспортных средств, вероятно, обойдется более чем в 2 млрд евро и будет профинансирован из специального фонда оборонных войск на 100 млрд евро, созданного после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Издание отмечает, что Британия и другие партнеры по НАТО также заинтересованы в покупке гаубиц.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третий Patriot.

На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в рамках германской инициативы по усилению противовоздушной обороны государства получит 100 дополнительных ракет для систем Patriot.

5 июля Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot из Германии.

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