Spiegel: Німеччина планує замовити близько 100 гаубиць Boxer – фото, відео

Початковим замовником є Україна і очікується, що перші гаубиці ЗСУ отримають у кінці 2024 – на початку 2025 року

Фото: KNDS

Німеччина планує замовити близько 100 гаубиць Boxer у німецько-французького оборонного підрядника KNDS для використання в Україні, повідомив німецький журнал Spiegel із посиланням на співрозмовників.

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За даними журналістів, після замовлення 105 танків Leopard, Міноборони Німеччини висловило зацікавленість у купівлі такої ж кількості САУ Boxer, серед яких 80 машин версії RCH 155.

Початковим замовником є Україна й очікується, що перші гаубиці Збройні Сили України отримають у кінці 2024 – на початку 2025 року.

Фото: KNDS

Журналісти зазначили, що перший транш із 80 транспортних засобів, ймовірно, коштуватиме понад 2 млрд євро і буде профінансований зі спеціального фонду оборонних військ на 100 млрд євро, створеного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Видання зазначає, що Британія та інші партнери з НАТО також зацікавлені у купівлі гаубиць.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в рамках німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot.

5 липня Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot із Німеччини.

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