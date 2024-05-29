Спикер Минобороны о проблемах с электронной очередью в ТЦК: Каждый случай изучается

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Электронная очередь в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – это механизм, который должен облегчить процесс обновления данных военнообязанных. Все случаи, когда электронная очередь не работала в некоторых ТЦК, изучаются. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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"Действительно, случаи такие есть. Электронная очередь – это прежде всего механизм, который можно использовать, который облегчит работу ТЦК. Это есть в распоряжении ТЦК, это должно применяться и соответствующим образом работать для людей, которые хотят уточнить свои данные", – заявил Лазуткин.

Спикер Минобороны отметил, что каждый случай, когда электронная очередь не работала, изучается.

"Связываемся с ТЦК и соответствующая работа проводится для того, чтобы помочь это внедрить, если возникают какие-либо технические проблемы", - подчеркнул он.

Лазуткин напомнил, что электронная очередь в ТЦК работает пока в тестовом режиме и выразил надежду, что в дальнейшем проблем будет меньше.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК. Предварительная запись была возможна в 19 ТЦК.

21 мая М инобороны сообщило, что электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме .

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