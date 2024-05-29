Речник Міноборони про проблеми з електронною чергою в ТЦК: Кожен випадок вивчається

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Електронна черга до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – це механізм, який повинен полегшити процес оновлення даних військовозобов'язаних. Всі випадки, коли електронна черга не працювала в деяких ТЦК, вивчаються. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Дійсно, випадки такі є. Електронна черга – це передусім механізм, який можна використовувати, який полегшить роботу ТЦК. Це є в розпорядженні ТЦК, це має застосовуватися і відповідним чином працювати для людей, які хочуть уточнити свої дані", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що кожен випадок, коли електронна черга не працювала, вивчається.

"Зв’язуємося з ТЦК і відповідна робота проводиться для того, щоб допомогти це впровадити, якщо виникають якісь технічні проблеми", – наголосив він.

Лазуткін нагадав, що електронна черга в ТЦК працює поки в тестовому режимі, й висловив сподівання, що надалі проблем ставатиме менше.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК. Попередній запис був можливий у 19 ТЦК.

21 травня Міноборони повідомило, що електронна черга працює у всіх ТЦК у тестовому режимі.

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