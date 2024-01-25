Спикер парламента Венгрии о вступлении Швеции: Для этого нужна высокая степень доверия

Спикер парламента Венгрии заявил, что некоторые партии в парламенте "могут попытаться созвать заседание для одобрения вступления Швеции в НАТО"

Ласло Кевер (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что страна не будет спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку не "чувствует какой-то неотложности". Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и отношения между странами требуют доверия, его цитирует издание Index.

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Кевер заявил, что некоторые партии в парламенте могут попытаться созвать внеочередное заседание для одобрения вступления Швеции в НАТО.

"Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда служат венгерским интересам, попытается его созвать, возможно, напрасно. В противном случае, я не чувствую какой-то неотложности, и не думаю, что существует какая-то исключительная ситуация", – сказал он.

Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным Альянсом, в котором страны берут на себя ответственность вступать в военный конфликт в случае нападения на одного из союзников. Поэтому, по его словам, отношения между странами требуют большего доверия, чем то, которое есть сейчас.

"Теперь давайте посмотрим, как Швеция вела себя с Венгрией в прошлом, как и в последние несколько месяцев, с тех пор как на повестке дня стояло их вступление, с какой наглостью и пренебрежением они относились к нам. Мне не совсем понятно, осознают ли они, что на самом деле означает альянс, в который они хотят войти", – сказал Кевер.

Помимо этого Кевер обвинил Швецию и Финляндию в "очернении демократически избранной власти в Венгрии".

"Шведы и финны также зашли настолько далеко в очернении Венгрии, демократически избранного правительства и сужении его пространства для маневра, что это нельзя отвергать как случайное совпадение", – добавил он.

23 января Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт за несколько часов до того, как турецкая ассамблея ратифицировала заявку Швеции.

В тот же день турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что оставило Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс.

25 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, и призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

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