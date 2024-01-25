Спікер парламенту Угорщини про вступ Швеції до НАТО: Для цього потрібен вищий ступінь довіри

Спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що деякі партії у парламенті "можуть спробувати скликати позачергове засідання для схвалення вступу Швеції до НАТО"

Ласло Кевер (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри, його цитує видання Index.

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Кевер заявив, що деякі партії у парламенті можуть спробувати скликати позачергове засідання для схвалення вступу Швеції до НАТО.

"Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій, які не завжди служать угорським інтересам, спробує його скликати, можливо марно. В іншому випадку я не відчуваю якоїсь нагальності і не думаю, що існує якась виняткова ситуація", — сказав він.

Він наголосив, що НАТО є оборонним Альянсом, в якому країни беруть на себе відповідальність вступати у військовий конфлікт у разі нападу на одного із союзників. Через це, за його словами, відносини між країнами вимагають більшої довіри, ніж та, яка є зараз.

"Тепер подивімося, як Швеція поводилася з Угорщиною в минулому, як і в останні кілька місяців, відколи на порядку денному стояв їхній вступ, з якою нахабністю та зневагою вони ставилися до нас. Мені не зовсім зрозуміло, чи усвідомлюють вони, що насправді означає альянс, до якого вони хочуть увійти", — сказав Кевер.

Окрім цього Кевер звинуватив Швецію і Фінляндію в "очорненні демократично обраної влади в Угорщині".

"Шведи і фіни також зайшли настільки далеко в очорненні Угорщини, демократично обраного уряду та звуженні його простору для маневру, що це не можна відкидати як випадковий збіг", — додав він.

23 січня Орбан запросив шведського колегу Ульфа Крістерссона до Будапешта за кілька годин до того, як турецька асамблея ратифікувала заявку Швеції.

Того ж дня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.

25 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, та закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

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