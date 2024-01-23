Кемерон обговорив з Орбаном підтримку України
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном підтримку України. Про це політик повідомив у X (Twitter).
"Ми маємо зберегти підтримку України та захистити її майбутню безпеку. Сьогодні я обговорював це з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – написав Кемерон, не надавши деталей.
Вони також обговорили важливість швидкого вступу Швеції до НАТО, що зробить "НАТО сильнішим, а євроатлантичну територію – більш безпечною".
21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення президента Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"
За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
- Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.
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