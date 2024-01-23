Кемерон обговорив з Орбаном підтримку України

Дипломат констатував, але не надав жодних подробиць

Віктор Орбан та Девід Кемерон (Фото: Hungarian Free Press)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном підтримку України. Про це політик повідомив у X (Twitter).

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"Ми маємо зберегти підтримку України та захистити її майбутню безпеку. Сьогодні я обговорював це з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – написав Кемерон, не надавши деталей.

Вони також обговорили важливість швидкого вступу Швеції до НАТО, що зробить "НАТО сильнішим, а євроатлантичну територію – більш безпечною".

21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення президента Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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