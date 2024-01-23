Кемерон обговорив з Орбаном підтримку України
Віктор Орбан та Девід Кемерон (Фото: Hungarian Free Press)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном підтримку України. Про це політик повідомив у X (Twitter).

"Ми маємо зберегти підтримку України та захистити її майбутню безпеку. Сьогодні я обговорював це з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – написав Кемерон, не надавши деталей.

Вони також обговорили важливість швидкого вступу Швеції до НАТО, що зробить "НАТО сильнішим, а євроатлантичну територію – більш безпечною".

21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення президента Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

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