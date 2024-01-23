Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины

Виктор Орбан и Дэвид Кэмерон (Фото: Hungarian Free Press)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил с венгерским премьером Виктором Орбаном поддержку Украины. Об этом политик сообщил в X(Twitter).

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"Мы должны сохранить поддержку Украины и защитить ее будущую безопасность. Сегодня я обсуждал это с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", – написал Кэмерон, не предоставив деталей.

Они также обсудили важность быстрого вступления Швеции в НАТО, что сделает "НАТО сильнее, а евроатлантическую территорию более безопасной".

21 декабря 2023 года Орбан заявил, что одобрил приглашение президента Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос: о чем [говорить]?"

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств".

14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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