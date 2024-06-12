Спикер Сил обороны юга Плетенчук идет с должности. Говорит: Так было спланировано сначала
Командировка Дмитрия Плетенчука в Силы обороны юга как начальника Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена. Об этом он написал в Facebook.
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Плетенчук утверждает – так было спланировано изначально.
"Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки". Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил", – отметил он.
Теперь он возвращается к обязанностям спикера Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
В должности спикера Сил обороны юга Плетенчук принял участие в 177 эфирах, 15 брифингах и 19 интервью.
- Плетенчука назначили руководителем пресс-центра Сил обороны юга 22 апреля – он заменил на этом посту Наталию Гуменюк, увольнения которой требовали украинские журналисты и эксперты медийных организаций.
- Сейчас Гуменюк перевели на должность, не связанную с взаимодействием со СМИ.